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外埔國小活動中心設備老舊 蔡其昌爭取改善

2022/1/19 15:32（1/19 15:51 更新）
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台中市外埔國小校內活動中心因內部設備老舊不堪使用，立法院副院長蔡其昌（圖）19日邀集相關單位會勘，爭取經費改善內部空間。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月19日
台中市外埔國小校內活動中心因內部設備老舊不堪使用，立法院副院長蔡其昌（圖）19日邀集相關單位會勘，爭取經費改善內部空間。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月19日
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市外埔國小校內活動中心因內部設備老舊不堪使用，立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位會勘，爭取經費改善內部空間，提供學子舒適學習環境。

台中市外埔國小校內活動中心興建多時，內部設施如冷氣設備、門窗等，老舊不堪使用，蔡其昌今天邀集教育部國民及學前教育署科長林漢廷、台中市教育局專委郭明洲、台中市議員施志昌、外埔國小校長邱弘毅等人會勘。

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蔡其昌表示，外埔國小活動中心的天花板、窗戶、燈具都有一定程度的老舊，從中央爭取經費解決。國小的活動中心除校內師生使用外，附近社區也常來借用辦理各項活動，整修活動中心，除提升孩子的學習品質，也讓大家有舒適安全的活動環境。

施志昌表示，中央、地方一起努力，就能夠幫助更多甲安埔地區的建設。邱弘毅指出，此次工程總經費新台幣754萬元，（教育部補助377萬，補助比率50%），將進行輕鋼架天花板、隔間牆、遮光窗簾、冷氣設備、門窗汰換等工程，工程期程預定今年12月完工。（編輯：謝雅竹）1110119

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