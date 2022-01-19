嘉義縣虎年有緣紅包 因防疫改由各宮廟發放

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嘉義縣2022年虎年立體紅包鑲有象徵「有緣」的5元，設計精巧，還可以將5元拿下來讓小老虎咬錢討吉利，希望大家新的一年，財源廣進好運旺旺來。中央社記者蔡智明攝 111年1月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣長翁章梁往年農曆春節都會到各鄉鎮市宮廟發送紅包，因COVID-19疫情影響，今年改由各宮廟自行發送，發放時間為大年初一至初三上午8時至下午5時，送完為止。

嘉義縣民政處長楊健人今天接受中央社記者訪問表示，縣府製作數萬個虎年有緣紅包要贈送給民眾，原訂春節期間，由翁章梁到縣內30間廟宇發送，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響取消。

楊健人說，虎年有緣紅包改由各宮廟發送，發放時間為農曆元月初一至初三上午8時至下午5時，送完為止。紅包發放地點將公布在翁章梁臉書、縣府及民政處網站上。

嘉義縣政府表示，虎年立體紅包鑲有象徵「有緣」的5元，設計精巧，還可以將5元拿下來讓小老虎咬錢討吉利，希望大家新的一年，財源廣進好運旺旺來。

縣府呼籲，民眾到寺廟參拜祈福領紅包務必配合各項防疫措施，戴口罩、注意手部衛生、保持社交距離，以保健康平安。（編輯：郭諭儒）1110119