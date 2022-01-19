北捷推智慧化人流號誌 龍山寺站試辦導引光條

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台北捷運公司19日舉行記者會宣布捷運人流資訊管理專家系統再進化，推出國內軌道業第一套導引光條及「小捷客」動態號誌，選擇於尖峰時間人潮站間流量最大的板南線龍山寺站試辦。中央社記者陳昱婷攝 111年1月19日

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）台北捷運公司繼推出車廂擁擠度號誌後，今天再推出導引光條及「小捷客」動態號誌，將依人流狀況顯示綠、黃、橘、紅4個顏色，提供旅客視覺化引導，由龍山寺站率先試辦。

台北捷運公司今天舉行記者會宣布捷運人流資訊管理專家系統再進化，繼透過台北捷運GO APP及月台電視告知板南線、文湖線的車廂擁擠度後，再推出國內軌道業第一套導引光條及「小捷客」動態號誌，選擇於尖峰時間人潮站間流量最大的龍山寺站試辦。

北捷說明，捷運人流管理系統是透過列車壓力感測器，計算出車廂擁擠程度，並分為代表車廂空間舒適的綠色、人潮普通的黃色、人潮略多的橘色及人多擁擠的紅色4個燈號，提供旅客及站務人員人流控管參考。

北捷表示，導引光條設置在龍山寺站往台北車站方向的每個月台門上方，共24支，當列車於上游車站江子翠站關門離站時，擁擠度訊號即傳送至龍山寺站，光條將依此顯示綠、黃、橘、紅4種燈號。

北捷表示，「小捷客」則安裝於同側月台的2-1門與第2-2門間、第5-2門與第5-3門間上方，透過動畫的方式引導旅客往人潮較少的頭尾車廂移動，尖峰時段還會邊走邊從紅色轉為橘、黃、綠等顏色。

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北捷進一步表示，「小捷客」將依照特殊節日或事件轉換不同造型，例如今天是以喜氣洋洋的「虎虎生風過好年」系列登場，祝福旅客在新的一年虎虎生風、歡喜過好年，「小捷客」還會適時對旅客溫馨提醒，例如不要邊走邊滑手機。

北捷指出，導引光條及「小捷客」即日起開始實際運作，後續將觀察試辦成效，評估於站間流量較高的區段持續辦理的可行性，以期提供旅客更舒適的搭乘環境。（編輯：張銘坤）1110119