環團控查處違章工廠怠惰 彰縣府：取締從不停歇

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化縣環保聯盟等多個環保團體今天召開記者會，指控彰化縣府長期忽視違章工廠帶來危害，查處消極怠惰。彰化縣政府表示，在環保與經濟發展並重考量下，取締高污染從不停歇。

彰化縣環境保護聯盟、地球公民基金會等環保團體，今天前往彰縣府前廣場召開記者會，指控縣府查處農地違章工廠消極。

彰縣環保聯盟總幹事施月英說，去年12月，彰化縣接連發生5起農地違章工廠火災，縣府長期忽視違章工廠帶來的危害，查處違章工廠態度消極怠惰，讓不法業者無視法規。

施月英指出，每年縣府收取未登工廠繳交的納管輔導管理金高達新台幣5億元，卻未曾對違章工廠依工廠管理輔導法處以斷水斷電或拆除處分，她們強烈要求縣府應利用5億輔導金擴編人力以及編列拆除預算。

地球公民基金會山林國土組專員蔡佳昇則說，縣府有5億經費，縣府經濟暨綠能發展處工業科卻只有10名人員負責輔導與查處違章工廠，拆除數量還抱鴨蛋，呼籲縣府應擴編查處人力，向違建人回收代拆除費用，守護乾淨農地與國人食安。

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彰化縣府發布新聞稿表示，農地工廠是彰化縣長久以來的歷史共業，縣府考量環保與經濟發展並重，嚴格取締高污染產業工廠從不停歇，同時也配合檢方指揮，對於排放有害物質的業者，嚴加取締絕不手軟。

縣府指出，有關未登記工廠輔導管理金部分，相關經費都會優先用於未登記工廠及改善周遭環境，今年縣府就從未登記工廠輔導金的收入中提撥1億1000多萬元，提供彰化縣政府水利資源處編列作為水域水質改善工程經費。（編輯：卞金峰）1110120