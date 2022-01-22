配合中央政策 雲嘉地區媽祖廟取消過年搶頭香

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）本土疫情變化，內政部長要求宗教團體即日起停止辦理繞境、遊行、搶頭香等活動；雲嘉地區著名媽祖廟皆配合防疫規定取消過年搶頭香、發紅包，由信徒自行參拜。

雲嘉地區是台灣媽祖廟最密集的區域之一，農曆過年期間許多廟宇都有開廟門搶頭香的活動，因COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情升溫，今天內政部長徐國勇表示，宗教團體即日起停止辦理無法保持社交距離的集會活動，雲嘉地區媽祖廟紛紛表示配合中央政策。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀接受媒體聯訪表示，已收到內政部行文，廟方配合中央政策，取消除夕紅包活動，朝天宮本來就不鼓勵插頭香，大家都是插新年第一支香，不要用搶的；另外，元宵節媽祖繞境活動停辦。

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新港奉天宮則發布訊息表示，董監事會決議，取消陪媽祖過年晚會、搶頭香、發紅包等活動。將邀請嘉義縣長翁章梁與全體董監事，以簡單隆重的團拜科儀，在初一開廟門插頭香，同時全程網路直播。

麥寮拱範宮表示，配合防疫規定取消搶頭香，信徒可在開廟門後自行進入參拜。西螺福興宮指出，依照百年傳統開廟門，發放美金紅包，取消搶頭香，但百萬煙火照常辦理，今年燈廊擴大至建興路與廟宇周邊，花燈仍會佈置點燈。（編輯：黃世雅）1110122