彰縣大城鄉種電爭議 自救會稱土地被食品廠買下

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）有業者在彰化縣大城鄉潭墘村購買土地，設置太陽能板準備「種電」，引發周邊居民組自救會抗議，業者承諾，若土地賣出就取消計畫，自救會今天表示，土地已被食品廠買下。

有業者去年5月在彰化大城鄉潭墘村購買1582坪土地，準備架設太陽能光電板種電，潭墘村民不願和太陽能光電板當鄰居，組自救會向業者抗議，要求撤除光電板。

大城鄉潭墘村反光電危害自救會去年10月開公聽會，買下土地的王姓業者承諾，如土地能在3個月內以新台幣4000萬元賣出，就取消種電計畫，村民則說願意當「牽猴仔」，幫忙仲介賣出土地。

大城鄉潭墘村反光電危害自救會長柯志憲今天接受中央社記者訪問時指出，業者購買的土地位在村子中心，設太陽能光電板種電只對業者有益，也沒有提供村民工作機會，大家不想跟光電板當鄰居，於是要求業者取消計畫。

柯志憲說，王姓業者在公聽會後找了土地仲介業者幫忙找買家，他也是聽仲介業者說才知道土地已被食品廠買下，但不清楚買賣細節，但村民們聽到消息都鬆一口氣。他表示，希望食品廠進駐後，能和村子共存共榮，大家魚幫水、水幫魚，促進地方發展。

記者也致電外傳買下土地的食品廠，工作人員則說，老闆不在辦公室，不願回應買下土地一事。

彰縣府指出，大城鄉潭墘村已售出的土地屬於乙種建築用地，可以設太陽能板種電或蓋工廠，但需依法向縣府建設處或經濟暨綠能發展處提出申請。（編輯：謝雅竹）1110126