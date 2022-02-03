曾文水庫清淤不停歇 111年預定抽泥350萬立方公尺

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（中央社記者張榮祥台南3日電）曾文水庫農曆春節假期清淤抽泥不停歇。水利署南區水資源局今天表示，曾文水庫今年預定抽泥350萬立方公尺，逐步回復庫容及供水穩定度。

水利署南區水資源局今天發布新聞稿指出，曾文水庫每天24小時夜以繼日抽泥清淤，例假日及國定假期也不休息，春節9天連假期間，除夕至大年初五仍維持每天12小時抽泥作業，其餘時間則全天運轉，務必達成今年目標量。

南水局表示，曾文水庫去年清淤量達470萬立方公尺，其中抽泥量316萬立方公尺；今年預定抽泥350萬立方公尺，逐步回復水庫庫容，以提高南部地區供水穩定度及滿足各標的用水需求。

曾文水庫是全台最大水庫，主要供水灌溉嘉南平原；目前曾文水庫有效滿庫容量是5億956萬立方公尺，今天有效蓄水量2億9657萬立方公尺，蓄水率58.2%。（編輯：張雅淨）1110203