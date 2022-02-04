越南看護為家人生計淪黑工 移民署專案圓團圓夢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新住民花朵綻放（中央社記者洪學廣高雄4日電）越南移工阿映16年前來台從事看護，從中獲得莫大成就感，但4年前年限期滿，為養活家鄉家人選擇逃跑打黑工。幸她現在已透過專案再次合法打工，也慶幸過年能返鄉探望家人。

過年佳節倍思親，越南移工47歲阿映16年前來台從事看護工作，雖然要與越南家人分隔兩地，但她仍深感在養護中心照顧老人生活非常充實，且勤奮、細心呵護每一位照護對象，但4年前她在台工作年限期滿，為了養活家人選擇逃跑打黑工，幸目前已透過移民署「逾期外來人口安心接種疫苗專案」免除逾期管制年限，儘快申請再次合法工作。

阿映受訪表示，能夠再當看護工是她的夢想，因為在台灣工作時間穩定、環境佳，用心照顧老人家也能夠得到回饋跟莫大成就感。慶幸這次過年將不再寂寞，能回到溫暖的家鄉與家人緊緊相擁。

阿映原與丈夫在越南鄉下生活，育有3個兒女，為了養活一家5口，她16年前隻身來台擔任養護中心看護。且因她滿臉笑容，工作細心開朗，老人家們都很喜歡。直到在台工作年限期滿，阿映為了還在越南上學的孩子、以及公婆父母醫病治療費，只得鋌而走險失聯在台四處打黑工，就這樣撐了3年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

阿映去年準備投案離境返鄉時，突然得知家鄉父親感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疾病，且照顧的母親也雙雙確診，她還來不及買到返國機票父親就已重病離世，母親也飽受後遺症所苦，只得繼續過著打黑工生活。

高市專勤隊得知後，讓阿映透過不收費、不通報、不查處、不管制的「逾期外來人口安心接種疫苗專案」，順利完成疫苗接種，進而獲得儘速重新申請合法從事看護工機會，償還龐大醫療債務。（編輯：孫承武）1110204