印尼少女偽造年齡來台打工 為愛自首開啟新生

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新住民花朵綻放（中央社記者洪學廣高雄4日電）印尼女子嚴麗慧17歲時為分擔家計託仲介偽造年齡來台工作，但因緣際會與雇主姪子相戀，她為成婚自首偽造文書面對刑責，如今終能以真實身分展開新生活，分享經驗回饋社會。

現年29歲，來自印尼女子嚴麗慧12年前在還沒拿到高中畢業證書時，就為了分擔家中財務困境委託當地仲介，將護照年齡竄改成21歲順利來台擔任看護，並在田寮的雇主家中照顧一名阿嬤。不料她因此結識自產自銷蜜棗的雇主姪子嚴姓男子，兩人進而相戀。

嚴麗慧受訪指出，當初和嚴男相戀後，首先向大家坦誠謊報年齡取得諒解，兩人也先一同回印尼成婚，接受當地法律制裁，但卻在辦理來台手續時，因曾涉偽造文書遭管制入台，嚴麗慧丈夫為讓已懷孕愛妻儘速來台團圓，來回兩國奔波陪伴在印尼產女，直到移民署高市第一及第二服務站提供許多刑責及管制解除法令適用相關諮詢，一家人才得以解除管制在台團圓。

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「終於能用真實身分安心和家人生活」，嚴麗慧坦承歷經風風雨雨和緩起訴處分，她終於能展開新生活，如今從事工廠紙漿作業員，也在假日閒暇參加各項公益活動，在新住民市集擺攤分享推廣家鄉印尼美食，對於許多新住民協會、團體的公共事務竭力付出。

為了感謝移民署的協助，嚴麗慧常協助高雄市專勤隊擔任通譯，透過家鄉的語言與在台生活經驗，協助專勤隊幹員與印尼人士溝通。也非常感謝台灣讓她小小年紀能有良好的工作環境償還家中債務；未來希望能以自身經驗分享，為許多曾一樣無助的姊妹們提供幫助，貢獻一己之力。（編輯：孫承武）1110204