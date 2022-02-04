看準循環經濟趨勢 張智閔用咖啡渣做蚊香

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張智閔返鄉幫忙，開咖啡店取名為「咖啡張」；張智閔解釋，彰化市區著名小吃店名都掛上姓氏，像是「肉包李」，且「張」與「彰」同音，希望客人看到咖啡張就聯想到是來自彰化的咖啡。（張智閔提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月4日

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）不忍父母為賣咖啡豆奔波，原從事機械業的張智閔，回到故鄉彰化開起咖啡店、研發挑豆機，更看準循環經濟趨勢，將咖啡渣製作成蚊香、木炭，推廣咖啡產業走上永續發展道路。

張智閔的父母親在彰化八卦山上種植咖啡將近20年；原本在桃園市從事機械業的張智閔，不忍心看到父母為賣咖啡豆四處奔波，跟著弟弟的腳步，返鄉回咖啡園幫忙。

「其實我念大學時本來想選商科，但父母要我去念機械系才比較好找工作」，張智閔接受中央社記者專訪時自嘲，念書時雖然學的是機械，但腦子想的都是如何賺錢，靠著燒光碟片及組裝電腦，念大學時收入就已超過百萬。

看到年邁的父母還要為賣咖啡豆南北奔波，張智閔選擇返鄉幫忙，開咖啡店取名為「咖啡張」。張智閔解釋，彰化市區著名小吃店名都掛上姓氏，像是「肉包李」，且「張」與「彰」同音，希望客人看到咖啡張就聯想到是來自彰化的咖啡。

取得國際咖啡品質鑑定師資格的張智閔，也發揮機械所長，研發出小型烘豆機以及AI人工智能挑豆機。張智閔說，同學在工研院研發AI人工智能視覺辨識技術，他請同學幫忙，將挑選咖啡豆的標準與AI人工智能技術結合研發出挑豆機，「機器不只會揀土豆，還能挑選咖啡豆」。

張智閔指出，因閱讀財經雜誌時讀到一篇利用咖啡渣做生質燃料的報導，認為循環經濟和產業永續發展是未來趨勢，突然靈機一動嘗試把咖啡渣加工製作成蚊香，經過不斷實驗調整配方，終於製作出以檀香、艾草以及咖啡渣為成分的蚊香。

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張智閔利用咖啡渣製作蚊香，參加彰縣府舉辦的青年創意好點子競賽，得到縣府圓夢基金新台幣10萬元，並獲得獨立投資人投資100萬元，進入商業生產，而張智閔的下一步則是用咖啡渣製作木炭。

張智閔說，原本只是想要幫忙家中咖啡園生意，從未想過除了賣咖啡之外，還會走上循環經濟的道路開始賣蚊香，未來還會推出用咖啡渣製成的木炭，讓咖啡產業也跟上永續發展的趨勢。（編輯：謝雅竹）1110204