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加強校園防疫 高市2/7加開教育人員第3劑接種

2022/2/6 11:48
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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高市府昨天宣布幼兒園延至14日開學，今天再宣布即起開放教育人員上高市疫苗預約系統預約，明天可接種第3劑疫苗；並昨天宣布召回採檢3間防疫旅館住民，統計至昨晚無人確診。

考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，高雄市政府昨天宣布幼兒園延後至14日開學。高市府教育局早上再透過新聞稿表示，今天起開放學校老師、幼兒園、補習班及課後照顧服務中心從業人員等教育人員上「高雄市新冠肺炎疫苗預約系統」預約，明天可到高雄展覽館接種第3劑疫苗。

教育局也表示，家長如有照顧幼兒需求，可申請防疫照顧假；在7日到11日間若有家長無法自行照顧幼兒，非營利、準公共及私立幼兒園仍可提供基本照顧服務，公立幼兒園則在11日提供基本照顧服務。

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教育局也說，已協助與呼籲各校於開學前落實校園環境清潔消毒工作，盤點並備妥額溫槍、消毒用品、備用口罩等防疫物資，以確保校園衛生安全，讓師生安全快樂迎接開學日。

高雄市政府衛生局今天也訊息表示，昨天盤點3間防疫旅館應召回採檢的210名住房民眾，已採檢在高雄市的131人，截至昨天晚上為止都沒有陽性個案，尚有部分個案在等待採檢結果；並有79人轉外縣市進行採檢。詳細結果將於下午2時30分高雄市政府防疫會議會後記者會說明。（編輯：李錫璋）1110206

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