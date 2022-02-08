提升疫苗涵蓋率 台中14日、15日加開快打站

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，台中市長盧秀燕今天在市政會議中表示，為提升台中市疫苗涵蓋率，14日、15日將加開快打站，施打對象包括符合第3劑資格及未打前2劑的長者。

盧秀燕上午在市政會議中指出，這週開始發放通知單，為設籍中市符合第3劑資格的長者與原住民朋友施打，預計施打3.6萬人；另也將針對尚未施打第1、2劑約9.6萬名長者市民再度發放通知單，提醒市民依照通知單資訊前往快打站接種，提升城市保護力。

盧秀燕表示，台中市春節期間疫情相對平穩，為持續鼓勵民眾施打疫苗，市府14日、15日將加開快打站，這週開始發放通知單，這次施打的對象，包括設籍中市符合施打第3劑資格的65歲以上長輩與55歲以上原住民朋友；還有符合資格但尚未施打第1、2劑的65歲以上長者市民，市府這次將再發放一次通知單，提醒長者前往施打，加強城市防疫。

中台灣元宵燈會將於12日起登場，盧秀燕說，春節期間曾前往視察防疫整備作業，今年燈會精彩度相較過去有過之而無不及，但市府考量防疫優先不衝人數，只求疫情安全，要讓大家平安健康逛燈會，也邀請民眾搭捷運賞燈，享受捷運的便利性。

此外，由於家長已陸續開工，很多行業也開始經營，盧秀燕表示，考量家庭生活步調的一致性，市府決議11日如期開學，各校正進行防疫整備，市府也派員協助各校全面清消，即日起至10日校園不對外開放。（編輯：謝雅竹）1110208