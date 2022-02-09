平溪天燈節交通管制 新北市府籲搭接駁車

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新北市政府警察局交通警察大隊9日表示，「平溪天燈節」將在12日及元宵節（15日）分別於平溪國中和十分廣場登場，活動當天將實施周邊交通管制，建議民眾搭乘接駁車大眾運輸工具前往。（警方提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月9日

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（中央社記者沈佩瑤新北9日電）新北市警交大今天表示，「平溪天燈節」將在12日及元宵節（15日）分別於平溪國中和十分廣場熱鬧登場，活動當天將實施周邊交通管制，建議民眾搭乘接駁車大眾運輸工具進出。

新北市政府警察局交通警察大隊發布新聞稿指出，12日及15日活動當天當天上午9時至晚間12時止，將實施全面汽、機車交通管制，屆時除領有通行證車輛、接駁公車等，均不得進入。

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而配合交通管制，也將安排接駁公車，去程從木柵動物園上車投幣新台幣50元；石碇區、瑞芳區及基隆上車投幣30元；平溪區內上車投幣15元，回程搭乘接駁車下山免收費。

警方表示，因應活動會場周邊路幅狹小及進（散）場人車潮，將動員新店、瑞芳分局及交通警察大隊共同協助交通疏導，每日規劃交疏警力101人次、義交人員43人次，維護交通順暢。（編輯：李錫璋）1110209