花蓮市區迎客樟加裝護樹鋼架 公所將申請列管老樹

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花蓮市公正街一棵50多年老樟樹，因樹幹斜著長，橫過馬路上方，距離路面最低約1.2公尺，過去曾發生不少交通事故，花蓮市公所為老樟樹加裝護樹安全鋼架、加強警示等設施，提醒用路人。圖為花蓮市魏嘉賢（右2）向市民解釋老樹健康狀況。中央社記者張祈攝 111年2月11日

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮市公正街1棵50多年老樟樹，因樹幹斜著長，橫過馬路上方，外型如鞠躬迎賓，又稱「迎客樟」，為避免車輛擦撞樹幹，花蓮市公所架設護樹安全鋼架，也將為老樹申請列管專案。

迎客樟鄰近綜合市場，往來車輛頻繁，因樟樹長久以來沒有外力支撐，樹幹與路面的距離逐年縮減，距離路面最低約1.2公尺，過去曾發生機車行經，後座乘客閃避不及撞上樹幹意外，或是汽車車頂撞到樹幹等事故。

花蓮市公所今年1月在迎客樟周邊架設護樹支撐Ｈ型鋼及限高欄架，醒目的黃色油漆提醒用路人行經時要注意1.9公尺以下限高、增加夜間照明及警示，並將過低區域裝設防撞桿，避免車輛行經。

花蓮市長魏嘉賢今天偕同農觀課長洪國山前往視察，魏嘉賢說，地方對老樟樹留存有2種看法，有提議移植，也有人認為極具特色應該保留，經保護老樹會議決議，出席委員同意將迎客樟納入列管老樹，前提是必須做好保護措施，才可循程序辦理專案保護。

魏嘉賢說，迎客樟經行政院農業委員會林業試驗所樹醫生健檢，根部雖有腐朽，不至於有立即危險，預計完成列管老樹專案保護後，會由專業單位派員定期照顧、修剪。

對於有市民建議將迎客樟路段封路或設為徒步區，魏嘉賢說，仍須考量鄰近住家使用狀況及相關動線的配套措施後再規劃。（編輯：黃世雅）1110211