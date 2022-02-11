新北增3例居隔中確診 手搖飲員工曾旅遊高雄

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市衛生局表示，今天新增3例COVID-19確診都是匡列居隔中採檢陽性個案；其中，手搖飲店的女員工疫調顯示她發病時近2星期前，曾經前往高雄市旅遊，正疫調追感染源。

新北市政府衛生局下午發布3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，1例為南部家庭群聚相關接觸者、1例為企業實習員工自篩確診接觸者、1例為汐止飲料店確診員工接觸者，都是匡列居家隔離期間採檢陽性。

新北市副市長劉和然今天下午說明最新的疫情，案19525為居住在汐止區的20多歲女性，已接種2劑疫苗，為案19492汐止區手搖飲店的女同事。她因遭匡列居家隔離，9日晚間使用居家快篩劑呈現陽性，10日採檢核酸檢測PCR陽性、Ct值17。

劉和然說，疫調顯示個案於2月5日、6日出現咳嗽症狀、7日發燒，目前收治專責病房隔離治療。她曾於1月21日至23日到高雄市某行政區旅遊，目前匡列接觸者28人，5人居家隔離，都已安排採檢。持續疫情調查追蹤感染源。

衛生局公布這名女店員的公共足跡，1日至6日期間，涉足可不可熟成紅茶汐止中興店、汐止中興路統一超商汐旺店、北村豆腐家汐止遠雄店，呼籲民眾自主健康監測。

衛生局說，案19526為住在新店區的50多歲女性，已接種3劑疫苗，1月22日至24日與家人返回高雄娘家，與高雄的妹妹（案19431）有接觸。個案29日前往台中親友家，2月2日至4日與家人及住在高雄、屏東等家族親友，一起到苗栗遊玩。

（新北市政府提供）

（新北市政府提供）

衛生局說，個案4日返回新北居住地，9日因兒女採檢陽性，遭匡列居家隔離，10日PCR結果陽性、Ct值16，收治專責病房治療。因接觸者都已遭匡列，無新增匡列接觸者。

衛生局說，個案的兒子與女兒，2人於10日確診，今天公布案19526為的公共足跡包括6日至9日，分別涉足新店區的摩斯漢堡北新店、全聯福利中心北新門市、聖瑪莉麵包七張店、全聯新店惠國門市、家樂福新店店、與多處的全家與統一便利超商。

衛生局也公布案19559是住在新莊區的20多歲男子，已接種2劑疫苗，為之前確診的科技大學實習生（案19346）的男友，居家隔離時採檢陰性，10日居隔中2度採檢，PCR陽性、Ct值36.29，收治專責病房治療。

衛生局說，案19559的母親已經確診，他的公共足跡於7日出入新莊區後港一路的統一超商後港門市、新莊區建安路的統一超商時安門市。

至於嘉聯益電子廠員工染疫案件，衛生局長陳潤秋說，廠區全面清消，移工結束居家隔離後，需持篩檢陰性證明才能返回上班。

衛生局也公布確診的移工案19495至案19506的公共足跡，於1月31日至2月9日分別涉足樹林區、板橋區、新莊區的洗衣店、餐廳、涮涮鍋、全家超商、統一超商、銀行、郵局、市場、百貨公司、東南亞商店、披薩店。（編輯：李錫璋）1110211