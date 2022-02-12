航警嘉義所員警被調動 分局長：疫情影響所至

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）有民眾爆料航空警察局高雄分局嘉義派出所4名員警遭上級整肅，調離現職；航警局高雄分局長黃能清解釋，因為COVID-19疫情導致勤務減少才調整人力，絕非整肅異已。

根據自由時報接獲民眾爆料指出，航警局高雄分局長黃能清去年藉COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，認為嘉義航空站航班減少，航警沒有必要加班，減少超勤津貼時數，致值班人員減少，影響勤務及突發事件應變。

爆料者也指出，嘉義分駐所原有警力14名，被調走4名後，補1名巡佐、1名女警，共12名，女警不能值宿加上又有人請喪假，目前值班警員1名，巡邏警員1名，單警巡邏下，若遭遇狀況，警力恐不足應變，被調走的員警，恐因得罪黃能清被整肅。

黃能清接受中央社記者訪問表示，因疫情影響，嘉義航空站班機大幅減少，甚至一度沒有班機，因此適當調動警力到其他地方。

黃能清說，以前航班多，大家需加班，目前嘉義派出所有12名警力，人力充足就不需加班，當然沒有超勤津貼可領。

爆料者還指出，嘉義航空部出現航警配槍檢查行李，就是因為人力不足；黃能清解釋，那是臨時狀況，因嘉義所1名同仁臨時請喪假，才調巡邏警力支援。若嘉義航空站勤務加重，隨時可增加人力。

黃能清表示，大家都想在自己的家鄉工作，被調離嘉義的同仁心生不滿他能理解，但調動是為了讓勤務均衡，大家都有事可做，絕不是整肅異己。（編輯：郭諭儒）1110212