喬友大樓設計監造標開標 最快年底前拆除完畢

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化喬友大樓成為危樓須拆除，縣府委託廠商規劃設計監造今天開資格標，有1家廠商投標取得資格，21日進行評選，若順利就可發包拆除工程，喬友大樓最快年底前可拆除完畢。

一名彰化縣政府建設處人員告訴中央社記者，位在彰化火車站前的彰化喬友大樓在大火後結構安全有疑慮須拆除，所有權人未依規定在1月底前拆除，縣府決定代拆，再向所有權人索討拆除費用。

建設處代處長湯國榮接受媒體聯訪指出，喬友大樓拆除工程分為設計監造資格標及實際的拆除工程標，其中新台幣190萬元的設計監造資格標有1家廠商投標取得資格，縣府21日進行評選，如廠商通過評選就可進行議價，如價格低於底價即可簽約。

湯國榮說，得標業者須將拆除施工方式、公安作業規範等送縣府審查，縣府審查通過後，就可以辦理實際的拆除工程招標，如果順利的話，最快在12月底之前可完成拆除工程。

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湯國榮指出，拆除大樓可用爆破方式或用挖土機逐層進行拆除，不過考量到喬友大樓周邊建築物密集，加上爆破費用不一定比較便宜，因此到時可能會用挖土機進行拆除。

建設處指出，喬友大樓樓高15層，去年6月底發生大火造成4死，建設處除公告大樓土地為都市更新地區，也說明大樓經鑑定有公安疑慮須拆除，而大樓所有權人去年12月底經開會，有過半所有權人同意朝都市更新方向進行重建。（編輯：陳仁華）1110215