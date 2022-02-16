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澄清湖淨水場更新工程 水質硬度提高不影響使用

2022/2/16 13:42
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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高市澄清湖淨水場預計2月中旬至4月底進行「氫氧化鈉儲存槽維護工程」，台灣自來水公司第七區管理處表示，期間可能水質硬度較高，有白色漂浮物或加熱後附著物屬正常，不用擔心。

澄清湖淨水場每天供水約35萬噸，主要供應高雄市三民區、苓雅區、新興區、前金區及部份仁武區、前鎮區、鹽埕區、鳳山區、鳥松區等地區。

台灣自來水公司第七區管理處今天發布訊息表示，為因應近年來氣候變遷加劇與原水水質不穩定的影響，澄清湖淨水場預計2月中旬至4月底進行「氫氧化鈉儲存槽維護工程」。

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台灣自來水公司第七區管理處指出，工程作業期間，可能水質硬度較高（暫時硬度），呈現白色漂浮物或加熱後變成碳酸鈣固體附著物均屬正常表現，根據國內外文獻資料，存在自來水中的濃度對人體健康無不良反應，民眾可安心使用。

台灣自來水公司第七區管理處表示，澄清湖淨水場結晶軟化系統使用至今已逾17年，為避免老舊設備突發故障，影響穩定供水品質，因此辦理結晶軟化系統的氫氧化鈉加藥座維護、儲藥槽整修更新等工程，提升產水製程穩定度。（編輯：黃世雅）1110216

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