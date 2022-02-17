網紅蹭臥龍洞3屍案話題 破壞林地最重罰28萬

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）埔里鎮臥龍洞3屍案，不符合常理的案情吸引網紅探訪拍片，卻沿路在石頭、倒木噴漆做記號，甚至燒紙錢、香菸插土祭拜，林務局已查出行為人身分，最高可罰28萬元。

互相認識的范姜姓男子、郭姓男子、王姓女子走入埔里鎮祕境「臥龍洞」，范姜姓男子去年12月31日先被發現上吊，郭男、王女失聯多天後，警消在距離范姜姓男子陳屍處約200多公尺外樹林發現2人遺體，同樣為上吊，附近留有酒瓶，檢方相驗遺體，無明顯外傷。

檢警在3人中寮鄉租屋處發現3人留下文字，提到「和宇宙同在」、「殉道者」等字眼，也隱約透露輕生傾向，由於案件詭異、不符合常理，日前傳出有「靈異型網紅」深入古道拍片，意圖賺取網路流量，更在林地內燒紙錢、噴漆，引起山友不滿並向林務局檢舉。

林務局南投林區管理處今天回應媒體詢問表示，警政署保安警察第七總隊第六大隊已查明行為人身分，林管處將依違反森林法查報程序，通知行為人陳述意見，此案引火損害面積未滿0.3公頃，裁罰金額為新台幣12萬元到28萬元，將視林地損害情形予以裁處罰金。

臥龍洞步道早期可連接附近南村里、成功里、桃米里，但荒廢超過40年，沿途雜草叢生、落石堆積，地方曾建議整修後開發為新祕境景點。（編輯：陳仁華）1110217

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