待篩民眾擠爆新北聯醫三重院區引怒火 衛生局致歉

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）等待篩檢COVID-19民眾昨晚至今天凌晨擠爆新北聯醫三重院區引起怒火。院方解釋，前端調度缺乏規劃配套，全擠到急診區造成醫護蠟燭兩頭燒；衛生局公開致歉並將檢討調度流程。

新北市政府衛生局昨天公布三重區某幼兒園幼童染疫，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案19926、19927母子因出席餐廳及KTV聚會，PCR採檢陽性，匡列接觸者家人及幼兒園共241人、居家隔離236人。

匡列待篩檢民眾不滿表示，昨晚至今天凌晨擠爆新北市立聯醫三重院區急診區，家長反映，至深夜11時30分只有1個篩檢窗口，小孩、家長在外面寒風中排隊等候，連椅子都沒有。

也有待篩家長不滿表示，從昨天傍晚至深夜，枯等不到防疫計程車，市府衛生局卻未分流，集中一家醫院篩檢，導致醫護人力癱瘓，又要兼顧急診病患，「市府在做什麼，寒風深夜，大官要不要到現場看看」。

市立聯合醫院三重院區副院長王祖琪今天接受中央社記者電訪解釋，醫院承接板橋江翠大型篩檢站、電子廠、屠宰場移工的篩檢經驗豐富，接獲指令會事先規劃人力與動線，掌握名冊資料可節省時間，且不樂見深夜採檢。

王祖琪說，昨天白天沒有民眾來篩檢，半夜卻湧入大量人潮集中到並非篩檢區的急診室，但人都到了，只能調派急診與其他醫護人力支援，「這不符合以往分流SOP（標準作業流程）」。她說，經統計共篩檢393人，將儘速完成PCR檢驗報告，以降低民眾憂慮。

有篩檢民眾在臉書（Facebook）批評，「侯市長你睡的安穩嗎？」對此，市長侯友宜今天在視察樹林區公園後接受聯訪表示，三重區幼兒園確診案已採檢400人，有280人全部陰性，另120人還在化驗。新北市有31處篩檢站，衛生單位應分流在其他醫院就近篩檢。

另外，板橋區有某國中因學生篩檢陽性，全校停課時間從14天改為3天預防性停課；侯友宜說，全案還在疫調，等中央公布後市府才會對外說明。

市府衛生局解釋，因交通局的防疫計程車調度需要時間，才會篩檢人潮瞬間湧入市立聯醫，醫院也加派人手因應，感謝家長及幼童的配合，對於現場造成排隊情況表達歉意，並將檢討調度流程。（編輯：李錫璋）1110218