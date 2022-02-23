228連假交通疏導 屏警編快速疏導部隊

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228連假即將到來，屏東縣警察局針對易壅塞時段、路段擬定各項交通疏導，並編排「交通快速疏導部隊」，由員警騎乘大型重機車於易壅塞路段機動疏導及事故迅速排除，降低車流因交通事故回堵情形。（屏東縣警局提供） 中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月23日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）228連假即將到來，屏東縣警察局針對易壅塞時段、路段擬定各項交通疏導，並編排「交通快速疏導部隊」，由員警騎乘大型重機車於易壅塞路段機動疏導及事故迅速排除。

屏東縣警局今天發布新聞稿表示，228連假針對台1線水底寮路段、台26線屏鵝公路及台9線等易壅塞路段，除啟動智慧號誌交控系統，由電腦偵測車流量、調整號誌秒數，運用科技數據智慧疏導外，也規劃交通崗員警隨時監看現場車流機動疏導。

縣警局表示，為確保車流順暢，警局編排「交通快速疏導部隊」，由員警騎乘大型重機車於易壅塞路段機動疏導及事故迅速排除，降低車流因交通事故回堵情形。

除此外，縣府春節期間活動，大多在228連假期間閉幕，為加強熱帶農業博覽會、屏東燈節、四重溪溫泉季及墾丁等觀光地區周邊交通疏導，縣警局建議民眾多搭乘大眾運輸工具及各活動會場接駁車，或將車停在專屬停車場及周邊車場，避開壅塞路段，省時又方便。

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警方表示，墾丁大街因應防疫及交通疏導，連假期間每天晚上6時至10時實施「人車分流」疏導措施，墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，以增加人與人的社交距離及車流疏解效能。

警局呼籲民眾隨時監看沿路CMS電子看板、收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，更歡迎民眾下載「屏東好交通APP」，提前觀察屏東道路即時影像，掌握路況。（編輯：黃世雅）1110223