台東縱谷枇杷搶先上市 產量減少但品質提升

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台東縱谷早春枇杷搶先全國上市，因開花期受到豪大雨和低溫影響，產量少了1成多，但是品質反而提升。攤商擺放金黃、飽滿的枇杷，吸引過路人停車購買。中央社記者盧太城台東攝 111年2月23日

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東縱谷早春枇杷搶先全國上市，因開花期受到豪大雨和低溫影響，產量少了1成多，但品質反而提升，產期預計至4月中旬。

這幾天寒流發威，鹿野鄉台9線旁的水果攤和和卑南鄉初鹿山坡上金黃、飽滿的枇杷在冷冽的空氣中，驅走些許寒意，吸引過路人停車購買。

在台9線旁叫賣自家種的枇杷婦女說，這裡是全台灣最早上市枇杷，搶先吃正是時候，預計產期到4月中旬，歡迎外縣市遊客228連假到台東時能走一趟台東縱谷品嘗枇杷，今年的品質比往年好。

台東縣農會理事長、枇杷農楊招信說，去年9月開花期陸續碰到豪大雨和低溫來襲，造成枇杷產量少了1成多，但也因此品質提升。

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台東區農改場副場長盧柏松指出，枇杷因為它本身就是比較耐低溫的果實，因此相對來講，低溫對它的發育比較慢一點，但是對果實品質相對來講是加分的。

農民表示，目前初鹿枇杷送到北農的拍賣行情1台斤大約有新台幣150到200元之間，頂級枇杷每台斤甚至上看300元，有不少農民已在台九線路邊擺攤，鮮黃、碩大的果實令人垂涎，預計可以採收到清明節過後。（編輯：黃世雅）1110223