更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日等國制裁一次看【不斷更新】
國際

俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日等國制裁一次看【不斷更新】

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／NFT登熱搜關鍵字 什麼都能賣是新商機還是炫富跟風？
首頁 / 地方

鼓勵原住民縣民考取族語認證 花縣府頒發獎勵金

2022/2/23 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮縣政府為落實原住民族語言文化保存與傳承，推動族語認證獎勵，設籍花蓮縣民取得族語認證中高級以上合格者，可申請新台幣3000元至1萬元不等獎勵金。

花蓮縣政府原住民行政處今天發布新聞稿指出，縣府辦理縣內族語認證獎勵機制，通過優級核發1萬元、高級核發5000元及中高級核發3000元，府內同仁通過認證考試初級以上就會公開表揚與獎勵。

今年推廣獎勵計劃也擴大納入族語戲劇、族語單詞競賽及全國語文競賽決賽指導老師獎，按獲獎名次可申請1000元至5000元不等獎勵金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

原民處長陳建村指出，民國110年第2次族語認證測驗日前放榜，呼籲取得中高級以上合格證明書者，即日起至4月30日可向原民處提出獎勵金申請。

原民處提醒，111年度第1次族語認證測驗將於3月4日截止報名，欲應考民眾可把握時間，至原住民族語言能力認證測驗網站查詢相關測驗資訊，也可撥打考生服務專線（02）7749-3664、0800-699-566或加入LINE官方帳號（@107abst）掌握報名資訊。（編輯：陳仁華）1110223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族