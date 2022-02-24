前彰市長邱建富縣政願景發表 籲黨中央推最強人選

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天舉辦彰化縣政願景發表會，黨籍立委黃秀芳等人都出席；邱建富說，希望中央尊重地方和諧，推出最強人選，而他參選意願強烈，已做好準備。

曾任彰化市長的民主進步黨彰化縣黨部主任委員邱建富在扇形車庫，舉辦「彰化縣政願景發表會」，說明對彰化縣政的願景及看法，民進黨籍立委陳秀寳、黃秀芳及黨籍縣議員莊陞漢、許書維等多名民代出席。

有媒體詢問邱建富舉辦縣政願景發表會是否在逼中央決定彰化縣長提名人選；邱建富說，沒有這樣的意思，他只是表達意願爭取提名，但也希望中央尊重地方和諧，推出最強人選，而他有強烈參選意願，且已做好萬全準備，爭取提名。

邱建富指出，如果黨中央徵召其他優秀人才，他一定全力支持。

邱建富表示，彰化縣需要一位有能力有遠見的領航員來帶領執政團隊向前衝，他已做好準備，會在「魄力效能、創新突破」競選主軸下爭取縣民認同，擘劃「文化首都、農工大縣」願景，讓縣民看見希望、實現理想及擁有幸福。

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被外界視為有意爭取民進黨彰縣長提名的前彰化縣長魏明谷接受媒體聯訪時說，他尊重邱建富舉辦縣政願景發表會的舉動，而他也一直都有在個人臉書（Facebook）粉絲專頁發表對縣政的看法與願景。

彰化縣長王惠美則發布新聞稿回應指出，祝福邱建富在民進黨彰化縣長初選脫穎而出，期待有機會和邱主委進行君子之爭，而彰化縣這幾年的建設與進步，相信大家有目共睹，希望大家不分黨派共同支持彰化建設及升格。（編輯：陳仁華）1110224