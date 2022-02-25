新竹縣特色公園攻略 228連假賞櫻花玩攀岩

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新竹縣政府25日表示，竹東河濱公園櫻花小徑種有2000多棵櫻花，目前正值盛開，歡迎民眾踏青出遊、拍美照。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年月2月25日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣政府今天表示，228連假到來，推出特色公園遊玩攻略，可到竹東河濱公園賞櫻花，或竹東中正公園玩攀岩山丘與隧道攀爬網等，都很適合前往。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，竹北AI智慧園區公園、竹東鎮台泥公園、中正公園，以及新豐鄉埔和公園，各個公園具特色，228連假若不想出遠門的民眾，可走訪這些特色公園。

縣府表示，竹東鎮台泥公園為親子共融式公園，除保留原台泥舊廠區大理石地景藝術，利用原有凹槽地形，打造長型斜坡攀爬網、跑酷設施等。另在，竹東河濱公園的櫻花小徑，種植2000多棵櫻花正在盛開，很適合民眾來踏青、拍美照。

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竹東鎮新正路與中正路口的中正公園，設施多元，如攀岩山丘、磨石溜滑梯、隧道攀爬網等。另在，新豐鄉埔和公園設置沙坑、旋轉盤及鳥巢鞦韆等，適合親子前來。

竹北市AI智慧園區公園為竹北第一座共融式公園，總面積約2公頃，設施包含大碗公溜滑梯、攀爬隧道、滑索遊戲場、鳥巢鞦韆等，還有，專為學齡前兒童設計滑步車練習場，以及長輩使用的體健設施。（編輯：方沛清）1110225