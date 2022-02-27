台中公義行動教會追思228 也祈禱俄烏戰爭早日結束

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中公義行動教會今天在台中公園舉辦228追思紀念禮拜，共同為228受難者與家屬祝禱，市長盧秀燕表示，大家一同追思勇敢的先輩，同時也為烏克蘭祈禱，盼戰爭早日結束。

台中公義行動教會連續11年，在台中公園更樓前舉辦228追思紀念禮拜，今年教會準備花束，由出席的盧秀燕、立法院副院長蔡其昌與立委張廖萬堅及莊競程等人，獻花給228事件的受難者家屬代表。

盧秀燕致詞時表示，228事件發生時很多人都還沒出生，但透過國定紀念日，共同追思勇敢追求台灣民主和平的先輩；此時此刻特別有意義，因為烏克蘭與俄羅斯發生戰爭情勢，今天除追思懷念228先烈，另一方面也共同為烏克蘭祈禱，盼戰爭早日結束。

蔡其昌說，每一個台灣人要有歷史感，若人民沒有歷史感，國家就不會進步，每一個台灣人都應該清楚了解歷史的真相，總統蔡英文就任後，力求轉型正義，在過去228事件的時間點，對所有台灣來說影響很大，228紀念日不只要紀念事件，也要緬懷感念前輩為台灣人爭取的自由民主。

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牧師林欣成表示，不論在國會、市府、教會等都應該發揮力量才能獲得別人的尊敬，在這裡大家不分彼此向前進，人民應該有明白真相的權利，「真相應該被公開，歷史應該受檢驗」，偉大的國家應該有勇氣面對，才能讓受難者的家屬和後代得到安慰和公平正義。

台中市政府民政局長吳世瑋表示，市府明天上午將分別於東區東峰公園、大里區國光公園舉辦228追思活動，緬懷逝去的英靈與無辜的犧牲者，並撫慰受難家屬多年的悲痛，盼用愛化解歷史傷痕，用愛包容不同聲音。（編輯：陳仁華）1110227