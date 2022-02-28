竹市228追思音樂會 受難者家屬持百合花追思

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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）新竹市政府今天下午舉辦「2022和平紀念日追思音樂會」，新竹市長林智堅與受難者家屬、台北市長柯文哲的父母等人一同手持百合花朵表達追思。

新竹市「2022和平紀念日追思音樂會」下午在228和平紀念公園登場，由建華國中管樂團進行開場演奏，並由薔薇合唱團演唱多首曲目，林智堅以巿府代表身分，向受難者家屬致歉，並誠摯祝福及慰問。

林智堅致詞表示，感謝當年許多新竹年輕學生、知識分子站出來反抗威權，面對威權沒有人是局外人，他作為政治工作者，讓民主火炬一棒接一棒，共同守護台灣自由。

活動過程中，林智堅與受難者家屬楊金土、楊田郎、林嘉湧、林邱月妹、張文淵，還有台北市長柯文哲的父親柯承發、母親何瑞英，於下午2時28分一同默哀。

默哀完畢後，林智堅向受難者家屬們逐一握手，再以純白的百合花朵向受難者表達追思，活動場面隆重肅穆。（編輯：張銘坤）1110228