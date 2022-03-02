花蓮籌辦逾80場體育賽事 盼帶進觀光人潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮縣政府2日舉辦「花蓮好勁，競在洄瀾」體育活動聯合啟動儀式，宣布花蓮今年度主辦各項全國賽事、樂活盃、縣長盃等賽事，還有單項裁判教練講習活動期程，縣長徐榛蔚（前中）、縣體育會理事長汪錦德（前左）等人出席合影。中央社記者張祈攝 111年3月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮縣體育會今天表示，爭取舉辦今年國內外體育賽事，目前已規劃19項全國性賽事，連同縣內選拔賽、樂活盃賽事，預計將有超過80場賽事陸續登場，盼為花蓮帶來觀光人潮。

花蓮縣政府今天舉辦「花蓮好勁，競在洄瀾」體育活動聯合啟動儀式，宣布花蓮今年度主辦各項全國賽事、樂活盃、縣長盃等賽事，還有單項裁判教練講習活動期程。

花蓮縣體育會理事長汪錦德接受媒體聯訪時指出，目前已確定的全國性賽事包括台灣KOM登山王之路、環花東自行車競賽等9項，還有10項競賽正在爭取中，包括爭取中華民國羽球協會首度移師花蓮舉辦賽事、總統盃跆拳道錦標賽、太平洋自行車節、太平洋鐵人三項等。

花蓮縣長徐榛蔚致詞時表示，除了培養體育選手，也讓體育結合觀光，預計將吸引數萬名國內外運動好手聚集，為花蓮帶來大批觀光人潮。

徐榛蔚指出，花蓮縣政府也藉由4月將舉辦的全國中等學校運動會，改善在地運動基礎建設，提升符合全國標準，縣府將以體育運動休閒帶動觀光發展，推動全國矚目的大型賽事。（編輯：張雅淨）1110302