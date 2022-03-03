嘉縣14隻黃金獵犬認養 直播抽籤找新主人

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嘉義縣家畜疾病防治所3日下午舉行14隻黃金獵犬直播抽籤找認養人活動，狗狗們在現場一字排開，圍觀民眾頻說好可愛。中央社記者蔡智明攝 111年3月3日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）嘉義縣家畜疾病防治所去年底查獲黃金獵犬非法繁殖場，沒入14隻黃金獵犬公告認養，愛狗人士搶著登記，1380人次符合資格，今天公開抽籤並於網路直播，為狗狗找新主人。

嘉縣家畜所今天下午舉辦14隻黃金獵犬直播抽籤找認養人活動，披著黃色長毛的黃金獵犬在現場一字排開，圍觀民眾頻頻說好可愛。

家畜所長林珮如告訴中央社記者，為了幫黃金獵犬找到「好歸宿」，網站登記認養的民眾經嚴格篩選，共有1380人次符合抽籤資格，不少人重複登記，由縣長翁章梁代表抽出認養人，每隻犬抽取正取1名、備取2名，14隻狗狗都已找到新主人，中籤率僅1%。

林珮如表示，沒入犬隻有2隻公犬與12隻母犬，皆已完成絕育，年紀約6個月至6歲不等，個性熱情活潑可愛，很容易與人相處。

翁章梁在抽籤前致詞表示，期待新飼主能將「毛小孩們」當作家人，用心陪伴。他也指出，流浪犬隻與人類生活衝突不斷，呼籲民眾以認養代替購買，杜絕黑心繁殖場。

去年底嘉縣家畜所會同警方查獲朴子市陳姓民眾私自繁殖及買賣犬隻，起出催產素、授精管等繁殖相關證物，當場沒入14隻黃金獵犬，並依違反動物保護法開罰新台幣23萬3000元。（編輯：唐聲揚）1110303

嘉義縣家畜疾病防治所3日下午舉辦14隻沒入的黃金獵犬直播抽籤找尋認養人活動，可愛狗狗一現身就讓現場圍觀民眾直呼好可愛，民眾也開心與黃金獵犬合影。中央社記者蔡智明攝 111年3月3日