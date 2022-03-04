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疫情13/300

高市確診女228連假出遊 足跡到屏東2鄉鎮用餐

2022/3/4 15:59（3/4 16:51 更新）
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高雄1名COVID-19確診者案20832，在228連假期間前往台東旅遊，途中先後到屏東縣獅子鄉與東港鎮用餐，縣府已展開相關足跡地點清消作業。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月4日
高雄1名COVID-19確診者案20832，在228連假期間前往台東旅遊，途中先後到屏東縣獅子鄉與東港鎮用餐，縣府已展開相關足跡地點清消作業。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月4日
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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）高雄1名女性COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案20832，在228連假期間與親友前往台東旅遊，途中先後到屏東獅子鄉與東港鎮用餐，縣府已展開足跡清消作業。

屏東縣政府今天發布新聞稿指指出，案20832是1名家住高雄市的女子，與親友前往台東旅遊途中，2月27日中午在獅子鄉樹下餐桌、雙流道之驛停留用餐；3月1日晚間與友人再到東港鎮大眾海產用餐；3日因發燒就醫，PCR檢驗結果呈陽性確診。

屏東縣政府已展開相關足跡地點消毒作業，由於確診者出遊時間是228連假，出遊人潮多，縣府擴大疫調中，呼籲足跡曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。（編輯：孫承武）1110304

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