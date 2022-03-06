高雄市家用自來水申設補助 最高可獲全額補助

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高雄市政府6日表示，為提升自來水普及率、改善市民用水品質，市府提供「自來水用戶設備外線補助」，即日起收件至今年11月15日止，將依送件順序審核補助。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月6日

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市府補助未接水地區非商用住戶接水，即日起收件至11月15日止，可補助施工費用的三分之二，中低收入戶或自來水普及率低於70%且外線長度20公尺以下用戶則全額補助。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，為提升自來水普及率、改善市民用水品質，市府提供「自來水用戶設備外線補助」，即日起收件至今年11月15日止，將依送件順序審核補助。今年爭取中央經費配合編列預算，共有新台幣2500萬元經費，經費用罄即停止辦理，呼籲市民把握機會提出申請。

經發局說明，這項補助是針對自來水事業供水管線已達、但尚未接水地區用戶，提供新裝施工費用補助，一般用戶補助費用總額的三分之二，每用戶最多申請一次，並以水表口徑在25毫米以下的非商業用戶為限；若依其他法令領有性質相同的補助者，不得重複申請補助，且不包含路權單位收取的路修費。

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經發局長廖泰翔指出，與地下水相較，自來水相對安全衛生且供水穩定，市府為守護市民健康、提升自來水普及率，自2015年起推動「自來水用戶設備外線補助」方案，迄今共補助5312戶申裝自來水，累計金額逾9200萬元，其中以六龜、內門、旗山、美濃及杉林等山城件數最多，也有不少熱心村里長統籌協助，協助民眾改善家戶水源。

經發局表示，針對中低收入戶，或自來水普及率低於70%的村里用戶、且外線長度20公尺以下者，提供全額補助，民眾可自行至自來水公司各營運所、服務所提出申請並繳納工程費，待竣工後檢附新設自來水給水裝置及繳費證明、建物相關文件及原申請文件，即可向轄區區公所申請補助。（編輯：方沛清）1110306