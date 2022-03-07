苗栗旅遊節消費滿額抽大獎 創6.8億元經濟效益

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗旅遊節消費抽獎，今天進行最後一期，頭份市女台商以入住防疫旅館發票抽中最大獎休旅車，接獲通知時不敢置信以為被詐騙；縣府表示，活動帶動逾6億8000萬元經濟效益。

苗栗縣政府配合行政院振興五倍券推出「苗栗旅遊節」消費抽獎活動，民眾憑110年10月08日至111年2月28日在苗栗單筆消費滿新台幣500元發票，至官網登錄即可參加抽獎活動，獎項包括iPhone13、高級露營組、住宿券、萬元現金、Gogoro電動機車以及Luxgen URX休旅車等。

活動共分4期抽獎，縣府文化觀光局今天下午在大湖酒莊舉行最後一波（第4期）抽獎，在律師見證下，由副縣長鄧桂菊、縣議員黃月娥、大湖鄉長胡娘妹等人抽出172個獎項。

其中，最大獎百萬休旅車由頭份市黃姓女台商獲得，副縣鄧桂菊致電祝賀時，她一度質疑是不是詐騙集團打來的，沒想到竟是她過年前返台入住防疫旅館，消費金額2萬8000多元的發票中獎，又驚又喜。

文觀局指出，「苗栗旅遊節」抽獎活動，516個獎項名額已全數抽出，活動期間帶動逾6億8000萬元產業效益。

文觀局提醒，得獎名單會公布於「苗栗旅遊節」官網，民眾須於抽獎後15日內依規定申請領獎，未回覆或主動聯繫則取消中獎資格。（編輯：陳清芳）1110307