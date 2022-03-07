照顧原民長者 高雄都會區增2處文化健康站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

為提升都會區原民長者服務量能，高雄市今年於三民區及前鎮區新設2處文化健康站，其中三民區文化健康站7日揭牌，高雄市原民會主委阿布斯（前左）表示，文健站就像地方的情感交流站，提供長者們身心靈照料。（高雄市原民會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄市原民會為提升都會區原民長者服務量能，今年於三民區及前鎮區新設2處文化健康站，高雄文健站將從27站增加至29站，服務人數破千。

高雄市政府原住民事務委員會今天發布新聞稿表示，根據2月份數據顯示，高雄市原住民族人口數3萬6721人，其中65歲以上長者人數2640人中，有1926人住在高雄市區。

為提升都會區長者服務量能，今年高雄市獲中央核定2處文化健康站，分別設置於三民區及前鎮區，其中新設的ima文化健康站今天揭牌，是三民區第1個原民長者服務據點。

高雄市原民會對中央社記者表示，前鎮區的文健站將於明天揭牌，在三民、前鎮區文健站相繼成立後，今年高雄市文健站將從27站增加至29站，分布於原住民地區14站及都會區15站，服務人數也將首度破千。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市原民會主委阿布斯在揭牌儀式中表示，文健站就像地方的情感交流站，透過完善的課程安排及營養餐食服務，提供長者們身心靈照料，建構符合長者們需要的學習環境。

高雄市原民會表示，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，暫停長者到站學習，文健站照服員改以電話關懷及到府送餐服務，如今疫情趨緩，為配合中央政策，只要長者完成2劑疫苗施打，即可恢復到站上課。（編輯：張雅淨）1110307