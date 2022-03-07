台南加強出租套房稽查 籲裝火災警報器

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台中市興中街集合住宅火災導致嚴重死傷，台南市政府消防局大隊專責檢查小組7日派員前往相關寄宿舍場所，加強消防安全稽查。（台南市消防局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月7日

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台中市一處集合住宅昨天發生嚴重死傷火警。依台南市消防局統計，轄內列管寄宿舍（供公眾使用建物出租套房）類似場所有466家，今天派員加強稽查並宣導裝設住宅火災警報器。

台南市政府消防局今天發布新聞稿指出，台南市目前列管寄宿舍等類似場所有466家，針對消防安全，除相關局處橫向聯合稽查外，並每2年至少清查1次，要求業者每年進行消防安全設備檢查、維護及提報消防安全設備檢修，收容人數100人以上寄宿舍，業者還應製定消防防護計畫。

消防局指出，鑑於台中市興中街集合住宅昨天火災導致嚴重死傷，大隊專責檢查小組今天派員前往相關寄宿舍場所加強稽查。

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消防局長李明峯指出，台南市火災預防自治條例第5條規定，公告「出租住宅場所」應設置住宅用火災警報器，住宅管理權人若違反規定，經通知限期改善，屆期不改善者，處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

李明峯表示，場所管理委員會或相關管理權人應重視消防安全，勿輕忽而因小失大，同時呼籲台南市租賃一般住宅場所、租賃學生套房雅房等租屋市民，發現房東沒有裝設住宅用火災警報器，可要求房東依法設置；若房東仍不設置，可撥打119向消防局反映，消防局將派員前往稽查。（編輯：孫承武）1110307