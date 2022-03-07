地下電纜故障 台南永康停電1分鐘

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市永康區部分地區自3月2日起數度受停電影響，今天晚間6時許又有突然停電狀況，雖然僅約1分鐘，但引起民眾議論，台電調查為鹽行配電變電所地下電纜線故障導致。

永康部分地區在下午6時許出現短暫停電，隨後就有不少永康區居民上網反映與討論，有人當時剛好在電梯裡嚇了一跳，有人則是用電腦工作到一半突然斷電，還有人說「永康又來了」，不過，停電時間不久，許多民眾感覺像是突然跳電。

台電台南區營業處晚間發布指出，鹽行配電變電所在今晚6時29分因地下電纜故障導致饋線跳脫，造成永康區有7511戶停電，經派員緊急前往現場進行搶修轉供，於6時30分已全部復電完成，停電時間約1分鐘。

台南市永康區在2日晚間曾因仁德配電變電所事故導致饋線跳脫，造成6000多戶停電1個多小時，3日上午全台多處地區停電，永康區也在其中，部分地區午後雖然復電，但下午4時許又出現停電狀況。5日晚間則有737戶因分歧線地下電纜故障停電，其中721戶於20分鐘內復電，16戶於當天晚間10時52分復電。（編輯：黃世雅）1110307