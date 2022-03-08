高雄新增2例確診 旅行團群聚第4波感染

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄市政府今天公布新增2例COVID-19本土確診個案，市長陳其邁說，2例為隔離期間陰轉陽，無社區傳播風險，屬於旅遊團第4波感染。

陳其邁下午出席市政會議暨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會，他說，高雄市今天新增2例本土確診個案21037、21056，其中21037與先前旅遊團傳播鏈確診案20862接觸，之後再傳染給同住家人21056。

陳其邁說，今天新增2例均為原本的擴大匡列對象，隔離期間陰轉陽，沒有社區傳播風險，算起來屬於旅遊團傳播鏈的第4波感染。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明指出，21037跟21056是密切接觸的同住家人，而21037是在3月2日到從事美髮業的20862服務場域消費，21037回家後，再傳染給同住家人21056，因評估無社區風險，不需公布足跡。

潘炤穎說，旅遊團傳播鏈擴散到高雄、台南，高雄已累計有7例，顯見Omicron變異株是很難控制的病毒，高雄市目前仍以精確疫調及擴大匡列作為防疫主軸。

陳其邁說，高雄市持續進行社區篩檢，左營區累計採檢6895人均為陰性，同時持續加強社區監測。另3月7日後，居家隔離和居家檢疫天數從14天縮短為10天，自主健康管理7天，居家隔離和居家檢疫以1人1戶為原則。

另市府為鼓勵長者盡快施打第3劑疫苗，設籍高雄市65歲以上長者，只要施打第3劑疫苗就能獲得700元禮券。（編輯：謝雅竹）1110308