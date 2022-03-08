旅遊團案源頭疑足跡遺漏 羅一鈞：冠罪名大可不必

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中央流行疫情指揮中心疫調發現，案20913與新北設計師案曾赴Miacucina餐廳用餐的染疫顧客（案20248）有接觸史。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北8日電）旅遊團群聚源頭受關注，疫調中個案不記得足跡細節疑有疏漏引熱議，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，疫調都是努力拚湊出拼圖，冠上罪名大可不必。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中疫調受矚，自助餐衍生旅遊團群聚定序結果與新北設計師案相同，甚至透過疫調發現，旅遊團群聚的案20913曾赴新北設計師群聚案20248家中；案20248是日前染疫個案在Miacucina餐廳同時段用餐而染疫顧客，但為何案20913沒有及時被匡列，受到關注。

指揮中心發言人莊人祥表示，案20913在2月19日曾赴案20248家中，可能當時就遭到感染，2月20日至21日間參加旅行團，於2月22日發病，據調查，案20913未與案20248接觸，而是和外籍傭人接觸。

莊人祥進一步說明，針對此案沒有人記得案20913曾到案20248家中一事，已要求提供工作日記釐清，衛生局將調查與本案相關人士是否違反傳染病防治法。

媒體詢問，疫調過程中，都沒有人想起這段足跡，是否應尋找更具專業人員，才能避免漏洞出現，羅一鈞表示，疫調人員經過長達2年的COVID-19疫情考驗，已磨練出許多疫調技巧，每個病例都有可能會想不起過去部分足跡與接觸者，所以才需要手機、警政協尋等輔助，補齊遺失細節。

羅一鈞說，即便透過科技工具，都還是有可能無法完全將記憶拼湊完全，「請大家給個案保留空間」，衛生人員會盡量透過疫調拼湊出迷失的拼圖，拼不起來就靠篩檢跟匡列。至於若僅單純因個案想不起來，被冠上罪名，就大可不必。（編輯：陳政偉）1110308