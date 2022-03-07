自助餐衍生旅遊團案增2確診 源頭同新北設計師案

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北7日電）自助餐衍生旅遊團群聚擴大，今天新增2名COVID-19本土病例都與此案有關，皆來自同一家族，都是匡列為接觸者後第1次採檢即為陽性，本案累計11人染疫；此群聚定序結果也出爐，序列與新北設計師案相同。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，國內新增29例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為2例本土個案及27例境外移入（13例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

今天新增本土個案為2例女性，年齡分別為10多歲及40多歲，皆與自助餐衍生旅遊團案相關，其中一例為案20995，是居住在台南的病例（案20973及案20974）同住孫女，為10多歲女性，已完整接種2劑BNT疫苗，匡列採檢陽性，Ct值僅有9.2，無症狀，陳時中認為，此Ct值非常低、非常特別。

陳時中說，昨天新增的案20973及案20974是一對夫妻檔，是遊覽車染疫旅客（案20912）的姊姊及姊夫。今天新增的另外一例與旅遊團有關的個案（案20996），為案20912的非同住家族成員，匡列採檢陽性，Ct值為30.8，無症狀。

今天除自助餐衍生旅遊團群聚定序結果與新北設計師案相同，陳時中今天下午在疫情記者會中表示，據疫調發現，這個旅遊團的確診成員（案20913），也是高雄自助餐確診女員工的家族成員，案20913與新北設計師案曾赴Miacucina餐廳用餐的染疫顧客（案20248）有接觸史。

案20913在2月19日曾赴案20248家中，可能當時就遭到感染，2月20日至21日間參加旅行團，期間曾出沒武陵農場、礁溪、基隆等觀光景點，於2月22日發病。陳時中說，旅遊團案起始點為案20913可能性最大，染疫處所可能是在案20248的家裡。

今天新增境外移入個案為19例男性、8例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自越南（8例）、英國、柬埔寨及馬來西亞（各2例）、巴布亞紐幾內亞、愛爾蘭、印尼、泰國及瑞士（各1例）移入，另8例調查中。入境日介於去（2021）年12月31日至今（2022）年3月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2萬869例確診，分別為5351例境外移入，1萬5464例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，另14例為境外移入。（編輯：陳仁華）1110307