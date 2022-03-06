機場防疫計程車完成清消通風 3/7起可載一般旅客

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（中央社記者余曉涵台北6日電）交通部今晚宣布， 配合春節檢疫專案今天結束，從7日凌晨0時起，機場防疫計程車回歸原來的管理措施，司機載運入境旅客後，完成車輛清消通風靜置30分鐘以上，就可載運一般旅客。

春節前因入境旅客人數暴增，為了防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案成為破口，交通部從1月9日起，以包車方式禁止機場防疫車隊載運一般旅客，除延續「機場防疫車隊載客及清消作業程序」各項措施外，並增加裝設隔簾或隔板始得載客、駕駛穿戴隔離衣、定期PCR篩檢、無接觸化乘車單等強化防疫措施。

由於疫情變化，交通部發出新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心同意交通部從3月7日起，機場防疫車隊管理措施回歸交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」，持續落實加裝隔簾或隔板、駕駛穿戴手套、外科口罩及隔離衣等防護裝備、至少接種2劑疫苗、每週PCR篩檢、無接觸化乘車單、旅客下車後立即清消、出車前量測體溫等措施，在載運入境旅客後，完成車輛清消通風靜置30分鐘以上，可載運一般旅客。

交通部表示，本次機場防疫車隊管理措施是配合春節檢疫專案實施期間結束，將春節期間專案包車方式，回歸到原來的管理措施，將要求機場防疫車隊持續落實各項防疫措施並加強車輛清消。

交通部呼籲民眾，如有感冒、上呼吸道感染或疑似肺炎症狀，儘速前往醫療院所篩檢及就醫，並遵守進出場域實名制、量測體溫、戴口罩等相關規定。（編輯：張雅淨）1110306