振興玩台東拍照拿獎金 部落耆老拍卑南族祭典奪魁

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民進黨立委劉櫂豪（右4）舉辦的「振興玩台東，拍照拿獎金」活動，獲獎名單出爐，劉櫂豪8日並親自頒獎，希望透過這個活動讓更多人了解台東的美好。中央社記者盧太城台東攝 111年3月8日

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）立法委員劉櫂豪舉辦的「振興玩台東，拍照拿獎金」活動，獲獎名單出爐，卑南族耆老南順成捕捉到祭典時長輩分享糖果的鏡頭，獲得台東組冠軍。

劉櫂豪今天在台東服務處舉辦頒獎活動，邀請得獎者上台領獎並公開36件得獎作品，讓大一起隨著拍攝者體驗台東之美。

劉櫂豪說，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，政府為刺激經濟，推出振興方案，他也特別推出「振興玩台東，拍照拿獎金」活動，配合中央政策，加碼刺激台東經濟，讓觀光餐旅等行業，能儘速復甦。

他說，活動期間服務團隊收到許多民眾的參賽作品，因此特別邀請5名重量級評審，包括台東縣攝影學會前理事長徐明正、台東縣攝影學會前理事長黃士峰、東海岸攝影學會前理事長張進義、攝影藝術家林育良、雅比斯國際創意公司攝影長彭柏璋等，以公正客觀專業的審查，分為台東組及外縣市組、優選及佳作，共36名得獎者。

劉櫂豪表示，透過這個活動最主要希望拋磚引玉，讓更多人了解台東的美好，也希望每個來台東遊玩的旅客，可以留下令人印象深刻的足跡，或是值得回味的動人時刻，而用照片把每一個美好紀錄下來，供大家一起來欣賞，來吸引更多人，一起來發掘台東每個角落的故事。每個人的創意都是無限的。

卑南族耆老南順成拍攝部落祭典「分享」獲得台東組冠軍。他說，這張照片是南王部落少年猴祭前的報佳音結束後，還有留下的糖果，和部落遊客、親友分享的畫面。

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台東組第1名南順成，作品「分享」；第2名王文慶，作品「黃金稻田」；第3名李登財，作品「大坡池晨曦」。優選鄭翔木，作品「上岸」；優選黃思婷，作品「志明與春嬌」；優選侯協呈，作品「新列車新活力」；優選邱明忠，作品「台東部落時尚」；優選5曾詩祐，作品「地標晨曦」。

劉櫂豪表示，所有得獎作品將會分別展示在台鐵台北站大廳以及台東火車站，讓大家一起來欣賞。（編輯：黃世雅）1110308