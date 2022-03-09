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慶祝植樹節 高市府11日免費發送逾2萬株樹苗

2022/3/9 12:17
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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）慶祝植樹節，高市農業局今天表示，3月11日將在38個區公所發送羅漢松、楓香、光臘樹3種小樹苗，共計2萬2800株，不必攜帶證件，可直接到各區公所領取，每人可領取2株，送完為止。

高雄市政府農業局今天發布新聞稿表示，3月11日上午8時30分起，將在全市38個區公所同步發送羅漢松、楓香、光臘樹3種小樹苗，共計2萬2800株。

欲領取的民眾，當天不必攜帶任何證件，可直接到各區公所領取，但須自備環保袋，每人可領取2株樹苗；每個區公所限量600株，送完為止。

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農業局表示，近年來全球氣候變遷，溫室效應加劇，造成許多生態危機，聯合國不斷呼籲各國落實永續發展目標，農業局因此在植樹節前夕，於各區公所同步發放小樹苗，邀市民共同參與植樹，讓環境永續經營。

農業局指出，3月11日提供的羅漢松是庭園優美造景樹，楓香可供建築房屋的梁柱或香菇段木，也可切碎當作培育其他蕈類的太空包；而光臘樹材質堅韌，是獨角仙溫暖的家園。（編輯：陳仁華）1110309

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