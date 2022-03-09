捷運移植路樹遭疑過度修剪 新北將與北捷局會勘

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）台北市捷運工程局委託廠商移植捷運樹林線路樹，遭樹木保護團體質疑過度修剪；北捷局表示，移植計畫已報准並力求存活率；新北市景觀處說，將會勘調查，若過度修剪將裁處。

新北市看守土城愛綠協會今天表示，樹林區樹仁家商周邊行道樹遭修剪，與以前翠綠茂密的樹葉相比，疑似過度修剪使部分路樹只剩光禿禿的枝幹，令人難過。

新北市政府捷運工程局表示，台北市捷運工程局第二區工程處辦理捷運樹林線植栽移植先期工程，進行樹林區大安路分隔島路樹不斷根移植修枝作業，遭樹木保護團體質疑修枝過當；已請北捷局主動連繫新北市府景觀處、樹木保護委員現場會勘，確認樹木修枝情況。

樹林區公所表示，今天下午接獲景觀處通報協助前往調查瞭解發現，中華路人行道沿線、大安路安全島的路樹，確實疑在3月初就被修剪過，已將現況照片回報景觀處。

新北市政府綠美化環境景觀處規劃設計課課長謝欣芸接受中央社記者電訪表示，捷運樹林萬大線軌道行經新北市土城區、樹林區，台北市捷運工程局提報兩份移植計畫書；光是樹林區中華路、大安路、中正路等，就要移植323棵台灣欒樹與樟樹等。

謝欣芸表示，依規定，修剪樹木不得超過樹冠枝葉的1/3，且須由經認證的樹藝師執行修剪；景觀處已核准北捷局的移植計畫書，將會依調查現況瞭解廠商是否過度修剪。

台北市府捷運工程局第二區工程處副總工程司邱奕遷接受中央社記者電訪表示，捷運萬大樹林線二期工程植栽移植先期工程包括土城區、樹林區需要遷移逾500棵行道樹，依計畫，樹木將移植到捷運板南線機廠及台64線快速道路橋下，相關移植地點都與新北景觀處會勘確定。

邱奕遷表示，與發包移植廠商都有簽約，移植樹木有一定的保活率（保證存活率），此次採取不斷根移植，部分路樹恐因廠商為了提高存活率疑過度修剪，將與新北市府景觀處說明後會勘妥處。

新北市樹木保護自治條例規定，行道樹或其他樹木因工程施工或都市計畫需要遷植者，應檢附包含目的、日期、地點及方法等資料之施工計畫，報新北市府農業局核准後始得為之。核准遷植之樹木，區公所應追蹤其生長情形。（編輯：李錫璋）1110309