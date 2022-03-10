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民進黨連江縣黨部升烏克蘭國旗 表達反侵略反戰

2022/3/10 20:37（3/10 20:46 更新）
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民進黨連江縣黨部10日在黨部辦公室外升起烏克蘭國旗，傳達反對侵略、反對戰爭、聲援烏克蘭人民的立場，黨部主委李問也歡迎民眾前來拍照，或以捐助行動聲援，表達對烏克蘭的支持。（李問提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月10日
民進黨連江縣黨部10日在黨部辦公室外升起烏克蘭國旗，傳達反對侵略、反對戰爭、聲援烏克蘭人民的立場，黨部主委李問也歡迎民眾前來拍照，或以捐助行動聲援，表達對烏克蘭的支持。（李問提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月10日
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（中央社記者王朝鈺連江縣10日電）民主進步黨連江縣黨部今天在黨部辦公室升起烏克蘭國旗，堅定表達反對侵略、反對戰爭，與民主國家團結站在一起，聲援烏克蘭人民立場。

民進黨連江縣黨部主任委員李問今天在臉書（Facebook）表示，民進黨馬祖黨部的辦公室今天升起了烏克蘭國旗，與中華民國國旗及「綠色馬祖旗」（民進黨連江縣黨部旗幟）並列，堅定表達聲援烏克蘭人民的立場，反對侵略、反對戰爭，民主國家團結站在一起。

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李問指出，馬祖的辦公室除備有烏克蘭國旗，還有Matsu Islands Stand with Ukraine 手舉牌，另外，也提供外交部與民間對於捐助物資及捐款的相關資訊，歡迎想聲援烏克蘭的馬祖民眾，一起來拍照和以捐助行動聲援，表達對烏克蘭人民的支持。

李問向中央社記者表示，馬祖對於戰爭的陰影並不陌生，老一輩居民曾經歷過「單打雙不打」的漫長歲月，許多摯親的家人與朋友都因此失去生命。從馬祖居民的角度出發，對於烏克蘭人民因為戰爭所受到的苦難，能夠感同深受，並堅決反對缺乏人性的軍事侵略。（編輯：張銘坤）1110310

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