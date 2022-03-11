旗津券鼓山輪渡站首發 假日發送份數倍增至1萬份

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高雄市政府11日首次發放旗津券，盼幫助當地店家提升商機，旗后觀光市場有攤商表示，開始發送後短短1個多小時，就已拿到總計價值近新台幣500元的旗津券。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月11日

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高市府發放旗津券提振商機，商家也紛紛加碼。經發局今天表示，明天假日發送份數將倍增至1萬份，歡迎遊客來高雄一起挺旗津商機。旗津券今起發放至4月5日，使用期限到8月底。

經發局長廖泰翔說，過年期間旗津因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致居民工作與生活作息受影響，感謝旗津人配合防疫協助市府有效控制疫情。旗津券發送是市府提升旗津商機規劃的一部分，除不分平假日在鼓山輪渡站發送，活動期間假日將發送1萬份，除原規劃假日增加棧貳庫登船處自下午1時起發送，為回應民眾期待，明起假日前鎮輪渡站也加入發送，時間是上午10時開始，歡迎民眾相揪逗陣挺旗津。

經發局新聞稿表示，旗津券今起發放至4月5日，其中「船好等你」遊客方案在鼓山輪渡站發送，使用現金或是非旗津卡的電子票證的旅客，可獲總面額100元旗津券，一早9時30分過後陸續有遊客排隊，包括輪船公司董事長黃淑美、總經理翁佳彬事前規劃並增派人力現場宣導，有效導引人潮依序刷卡，確認身分後領券搭船。

經發局商業行政科表示，旗津券沿用商圈夜市券50元小面額，方便遊客在旗津消費使用，目前合作夥伴店家已近300家，民眾可在貼「旗津券合作店家」貼紙店家、攤商使用，使用期限至8月31日，發送方案、使用方式及合作店家訊息可上活動官網（https://cijin.com.tw/）查詢。

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對旗津券發送效益，在旗后觀光市場販售海鮮、魚鬆等乾貨的攤商李小姐，發送後短短1個多小時已拿到近500元的旗津券，她說，「昨天就有客人開始詢問，一下子好不可能，但有做就會有效！」同樣販售乾貨、過年期間停業1個多月的林媽媽也拿著剛收取到的旗津券露出笑容說，「今天是這陣子最開心！有救了！」

針對旗津券發送，旗津商家紛紛加碼，有自行車推旗津券消費100元可抵用150元、冰品店推出消費滿百送紅茶或珍珠嫩仙草1碗、知名燒烤攤商推出旗津券消費滿百送杏鮑菇香腸、手作皮件持旗津券消費送真皮三角形鑰匙圈、海產店使用旗津券消費滿600元送季節蔬菜1盤。（編輯：孫承武）1110311