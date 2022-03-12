疫情趨緩3D動畫花帔阿獺 重返金門校園巡演

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）受金門小朋友喜愛的「花帔阿獺」系列動畫片，原訂去年5月26日在金門首映，因COVID-19疫情爆發而暫停。在疫情減緩後，導演團隊將於28日起展開大小金門校園系列巡演。

製作單位動動滸多媒體發布新聞表示，花帔阿獺第1、2集分別自2017年、2020年推出。前2集在金門台開金獅影城與台中科博館試映時，從小朋友全程目不轉睛，時叫時笑的反應中，可以想見以3D動畫行銷金門必有亮點。

導演楊仁賢表示，水獺素材深令團隊著迷，不過，3D動畫每秒花費以新台幣萬元起跳，讓他們備感壓力，舉債度日；好在金門縣政府文化局補助部分費用，團隊得以繼續向前走。

楊仁賢說，討喜有趣的萌主角，加上生動配音及道地金門話，「花帔阿獺3」 將再度呈現金門多樣的地方文化內涵和張力，期盼在偏鄉小學再度掀起阿獺熱潮。他並期待花帔阿獺有機會成為金門推向國際舞台的一塊敲門磚，在國外孩童幼小心靈埋下一顆神奇國度的種子，即使沒有親臨，也會嚮往水獺原鄉─金門。

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花帔阿獺第3集原訂去年5月在金門首映，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，而延至今年與大小朋友見面。28日到30日巡迴金門本島正義國小和烈嶼鄉卓環國小等校放映。

動動滸多媒體表示，第3集內容除了水獺「大金」、「小金」和「金莎」妹妹及對手江鳥螈精彩的鬥智過程，更將金門民俗相傳可以驅邪避凶的花帔和傳統聚落守護神風獅爺、閩南建築、舊金門酒廠的寶月泉等景點融合在一起，讓在地風土民情、地理風貌洋溢在充滿奇幻異想的劇情中。（編輯：方沛清）1110312