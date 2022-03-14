更多編輯台推薦新聞：
圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權
政治

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子
國際

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂
生活

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新桃電廠火警竄黑煙 18消防車灌救
首頁 / 地方

陳漢志涉貪交保後辭職 陳永賢續代理通霄鎮長

2022/3/14 10:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣通霄鎮長陳漢志涉嫌於太陽能光電招租案收賄，去年底遭檢方依違反貪污治罪條例起訴羈押，日前交保後辭職，今天生效。縣府民政處表示，原代理鎮長陳永賢持續代理。

陳漢志遭人檢舉於數件公共工程案收受賄賂、回扣，苗栗地檢署去年9月發動搜索偵辦，其中「通霄鎮太陽能光電招租案」部分，涉嫌先向一家廠商索賄未成，於是轉向另一名太陽能板統包商要求賄賂，並於招標前洩漏資料，以利業者提前估算金額覓得金主出資得標，並收受蔡姓業者賄款新台幣107萬元，被依違反貪污治罪條例起訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳漢志自去年9月遭羈押，苗栗縣政府即依地方制度法予以停職，並派簡任秘書陳永賢代理通霄鎮長職務；日前陳漢志獲交保，但他並未申請復職，而是以向縣府提出書面辭呈。

苗栗縣政府民政處今天證實，陳漢志以書面請求自3月14日辭職，辭呈上僅交代「因個人因素」，縣府已回覆同意，今天生效，至於通霄鎮長一職，仍由原代理鎮長陳永賢繼續代理。（編輯：方沛清）1110314

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族