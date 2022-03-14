陳漢志涉貪交保後辭職 陳永賢續代理通霄鎮長

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣通霄鎮長陳漢志涉嫌於太陽能光電招租案收賄，去年底遭檢方依違反貪污治罪條例起訴羈押，日前交保後辭職，今天生效。縣府民政處表示，原代理鎮長陳永賢持續代理。

陳漢志遭人檢舉於數件公共工程案收受賄賂、回扣，苗栗地檢署去年9月發動搜索偵辦，其中「通霄鎮太陽能光電招租案」部分，涉嫌先向一家廠商索賄未成，於是轉向另一名太陽能板統包商要求賄賂，並於招標前洩漏資料，以利業者提前估算金額覓得金主出資得標，並收受蔡姓業者賄款新台幣107萬元，被依違反貪污治罪條例起訴。

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陳漢志自去年9月遭羈押，苗栗縣政府即依地方制度法予以停職，並派簡任秘書陳永賢代理通霄鎮長職務；日前陳漢志獲交保，但他並未申請復職，而是以向縣府提出書面辭呈。

苗栗縣政府民政處今天證實，陳漢志以書面請求自3月14日辭職，辭呈上僅交代「因個人因素」，縣府已回覆同意，今天生效，至於通霄鎮長一職，仍由原代理鎮長陳永賢繼續代理。（編輯：方沛清）1110314