以水庫大壩意象設計 台南楠西消防分隊新廳舍動土

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市政府消防局楠西分隊辦公廳舍空間不敷使用，市府分年編列經費興建新廳舍，市長黃偉哲（中）等人14日上午出席動土儀式。（台南市消防局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市政府消防局楠西分隊辦公廳舍空間不敷使用，市府分年編列經費興建新廳舍，今天動土，廳舍設計概念取自於知名景點曾文水庫大壩意象，預計明年底完工。

台南市政府消防局表示，第二救災救護大隊轄下楠西分隊現在辦公廳舍位於楠西區信義路66巷3號，興建於民國80年，為地上2層建築，總樓地板面積270公平方尺。因位於狹小巷道車輛出勤不便，內部空間老舊狹小，空間不足無各項裝備器材室，部分消、救車輛長期停放戶外，影響使用效能，需規劃新建廳舍。

消防局指出，新建廳舍位於楠西區民生路60號旁，規劃興建地上3層鋼筋混凝土建物，基地面積1074平方公尺，總樓地板面積約992平方公尺，外觀設計概念取自楠西區著名景點曾文水庫的大壩，並融入代表消防的磚紅色，預計明年12月完工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市長黃偉哲上午出席新廳舍動土儀式致詞表示，消防、救護同仁們堅守崗位，出生入死執行救災救難，相當辛勞，感謝議會支持通過新建廳舍預算，希望新廳舍完工後有助提升消防同仁工作士氣，也有更妥適的執勤空間。

消防局長李明峯表示，黃偉哲上任後對消防人員的各項福利、待遇全力支持，充實各項軟硬體相關經費高達新台幣11億餘元，有助加強化台南市整體救災救護能量。（編輯：孫承武）1110314