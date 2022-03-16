牡丹水庫加強上游保育治理 穩定供水兼顧生態

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）牡丹水庫為屏東縣屏南地區最重要用水來源，縣府加強上游集水區保育治理，5年來已經完成14件工程，今年也將延續治理原則，以穩定供水並兼顧當地生態環境。

屏東縣政府水利處今天發布新聞稿指出，自民國106年起陸續成立專案持續辦理上游主要野溪治理，透過上游集水區保育治理來延長水庫壽命、維持庫容及避免淺碟效應。

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截至110年度底止共計完成14件工程，治理總經費新台幣1億3559萬元，今年也將延續治理原則，持續辦理牡丹鄉汝仍溪野溪治理三期工程，以穩定屏南地區民眾供水，並兼顧當地生態環境。

水利處表示，在野溪治理設計階段加入生態檢核步驟，透過生態調查並加入生態團隊，保留重要珍貴生態物種，建構友善生態棲息地，減少擾動，以維持牡丹鄉特有景觀與生態，同時又能確保野溪斷面足夠與土砂生產抑制、野溪兩岸部落安全，達到用水穩定、野溪河防安全及生態擾動最小化。（編輯：陳仁華）1110316