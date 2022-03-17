金門雷區返還中央同意放寬 縣府研擬辦法護民權益

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金門縣地政局17日發布新聞表示，中央已同意放寬沒有爭議的雷區局部面積返還；縣府召集專家會議研擬可行做法，並就雷區返還全部案件訂定訪談作業辦法。（金門縣地政局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年3月17日

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（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣地政局今天表示，中央已同意放寬沒有爭議的雷區局部面積返還；縣長楊鎮浯指示召集專家會議研擬可行做法，並就雷區返還全部案件訂定訪談作業辦法，保護民眾權益。

金門縣地政局發布新聞表示，楊鎮浯去年12月拜會內政部長徐國勇，爭取放寬雷區審查案，最近獲內政部書面函復釋示，可就無爭議占有局部面積返還。對此，楊鎮浯指示由副縣長李增財主持會議，研商局部面積同意返還實務可行做法，並就雷區返還全部案件訂定訪談作業辦法等議題進行討論。

地政局表示，相關案件依離島建設條例是以佈雷完成時的情形進行審查，條文所訂最後佈雷日期為民國60年4月30日，到現在已超過50年，土地因佈雷、排雷，地形地貌早已滄海桑田，何況申請人及證明人都已高齡，要他們清楚記得半世紀以前實際耕作的位置、面積等，相當困難，以致地政局審查訪談難度高，於是促成這次會議。

地政局指出，離島建設條例規定雷區返還土地受理期限內，總計申請返還案件315件，已核准發給權狀49件、公告中34件、待調處3件、民眾撤回42件、駁回確定36件、駁回仍在訴願救濟期間4件、訴訟繫屬中2件、發回地政局另為適法處分4件，尚有141件待審查。

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地政局長王登緯表示，已成案的雷區申請返還案件，地政局在審核後，進行最後准駁程序前，為求慎重，後續會組設平台會議，將案件再進行檢視討論，徵求多方意見後再行准駁，以維護民眾權益。

王登緯表示，地政局已依會議訂立的原則訂定訪談作業要點，完成發布程序，包含人員迴避、訪談進行方式、記錄製作，更重要的是要將會議確認的訪談原則-訪談工作人員至少2名、全程錄音或錄影保留訪談現場納入要點規範，確保訪談紀錄真實，建立客觀周延的准駁作業機制，並加快審查速度。（編輯：謝雅竹）1110317