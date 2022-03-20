及時發現救援 海豚擱淺沙洲隔天野放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南20日電）海巡署南部分署第一一岸巡隊昨天在台南市七股區尖仔尾沙洲救援1隻擱淺的印太瓶鼻海豚，經送往成大海洋生物暨鯨豚研究中心評估，發現沒有外傷，游動能力正常，今天下午野放。

海巡署南部分署第一一岸巡隊今天發布新聞稿指出，海巡署第六巡防區指揮部於昨天上午10時55分接獲民眾通報，在南市七股尖仔尾沙洲發現鯨豚擱淺，隨即派遣南部分署第一一岸巡隊前往搶救，並通報海洋保育署及國立成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心前往協助。

海巡署指出，海巡人員抵赴沙灘後，發現擱淺鯨豚不斷遭海浪衝上岸並奮力拍打尾鰭，除立即將鯨豚固定扶正保持氣孔暢通，並覆蓋濕布，持續以水桶裝海水澆淋，經台南市政府農業局人員評估送往台南市四草鯨豚搶救站。

海巡署指出，因沿路皆為沙洲地形，救援吊車無法抵赴現場載運，後來由海巡人員聯合當地熱心蚵農以徒手搬運及配合貨車載運方式，協助將鯨豚安置於吊車上。

成大海洋生物暨鯨豚研究中心主任王浩文告訴中央社記者，擱淺的海豚體長約250公分，體重160公斤，研判為印太瓶鼻海豚雌性成年個體，運回搶救站後初步觀察，發現呼吸力道強，身形飽滿，沒有外傷，游動等能力正常，且在池中會一直發出叫聲。

王浩文指出，昨晚進行醫療過程時，海豚扭動力道極強，由12名志工同步保定，經過鎮定注射後才勉強抽到血液，但無法再進行後續給與營養補充作業，血液檢查結果顯示無嚴重異常，與獸醫師及海保署人員討論後，建議儘快進行野放。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，野放船隊於下午2時10分從安平漁港安檢所附近出發，往安平外海方向至深度145公尺海域，鎮定藥效退除，進行野放作業。海豚入水後，在船舷外50公尺處冒出，隨後便平穩往南方游走。

王浩文表示，能夠這麼快進行野放的關鍵在於發現得很早，其實擱淺的地點平時較少有人過去，若不是昨天剛好有釣客走到那附近去釣魚，這隻海豚恐怕存活機會不高，加上各相關單位通力合作，順利完成救援任務。（編輯：黃世雅）1110320